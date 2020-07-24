Trump okulların açılması için Kongre'den 105 milyar dolar talep etti
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Trump okulların açılması için Kongre'den 105 milyar dolar talep etti

ABD'de sonbaharda okulların açılmasını planlayan Başkan Donald Trump, her türlü önlemlerin alınabilmesi için Kongreye yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını için hazırlanan destek paketinde 105 milyar dolar fon sağlanması için çağrı yaptı.

Trump okulların açılması için Kongre'den 105 milyar dolar talep etti
24.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:13

ABD'de sonbaharda okulların açılmasını planlayan Başkan Donald Trump, her türlü önlemlerin alınabilmesi için Kongreye yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını için hazırlanan destek paketinde 105 milyar dolar fon sağlanması için çağrı yaptı.

ABD Başkanı Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Beyaz Saray'da günlük basın toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Trump, okulların sonbahar döneminde açılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Kongre'den okullara 105 milyar dolar sağlamasını istiyoruz" dedi. Trump, bazı bölgelerde vaka sayısının yüksek oranda seyrettiğine değinerek, "Bazı sıcak noktalarda da okulların açılması birkaç hafta ertelenebilir, bu kararlar bölge bazlı verilecek bir karar" diye konuştu.

Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) okulların açılmasına konusunda detaylı bir rehber yayımlayacağını da duyurdu. "Kongreden, gelecek korona virüs destek paketi kapsamında okullara 105 milyar dolar ayırmasını talep ediyoruz" diyen Trump, "Fon, sosyal mesafe ve maske takma gibi önemli konulara yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Trump, "Okullar açılmazsa 105 milyar dolarlık yardım paketindeki para yine öğrenci ve velilere gitmeli. Herkes okullar konusundaki kararlarını bir an önce verebilsin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Kongresinin etkinliklerine Covid-19 engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde resmi aday gösterileceği Cumhuriyetçi Parti Kongresinin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentindeki etkinliklerin artan korona virüs vakaları nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı. Trump, "Arkadaşlarım birçok kişinin bu kongreye katılmak istediğini anlattı. Ben de şu anda bu kongre için doğru bir zaman olmadığını söyledim. Florida'da vaka sayıları hızla artıyor. Amerikan halkını korumak zorundayım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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