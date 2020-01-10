Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -...
ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.
10.01.2020 03:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 03:30
ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Kaynak: AA