Trump, Noel mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür etti
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Trump, Noel mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür etti

25.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:41
Trump, Noel mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Noel Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tüm dünya için barışçıl ve refah dolu yeni bir dileğinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Noel Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tüm dünya için barışçıl ve refah dolu yeni bir dileğinde bulundu.

Trump, yayımladığı yazılı mesajında kendisi ve eşi Melania Trump'ın tüm Amerikalıların Noel'ini kutladığını belirtti.

Bu yılki kutlamaların geçmiş yıllardan farklı olduğuna dikkati çeken Trump, "Ancak yine de her Noel gibi, Mesihimiz İsa'nın doğumunu kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Bu dönemde bir araya gelerek paylaşımda bulunmanın insanları mutlu ettiğinin altını çizen Trump, bu yıl ailelerinin yanında olamayan Amerikan ordusu mensuplarına da hizmetleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Trump mesajında, "Ayrıca, toplumumuza hizmet etmek ve onları korumak için yorulmadan çalışan acil durum çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

Mesajının sonunda Trump, tüm dünyadaki Hristiyanların Noel Bayramını kutladı ve tüm dünya için "barışçıl ve müreffeh" bir yeni yıl diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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