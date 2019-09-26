Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.
26.09.2019 19:42
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.
Kaynak: Euronews.com