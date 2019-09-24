Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.

24.09.2019 11:15
Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.


BM Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Trump, burada yaptığı bir konuşmada, "Yaptığım bir çok şeyden dolayı ben de Nobel barış ödülü alabilirim, eğer bu ödül dürüst bir şekilde dağıtılsaydı, ancak durum böyle değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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