Trump, New York Valisi Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti
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Trump, New York Valisi Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Demokrat Partili Valisi Andrew Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti.

22.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:08
Trump, New York Valisi Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Demokrat Partili Valisi Andrew Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti. Trump ve Cuomo'nun gündemi korona virüsü oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok konuda tartışmalar yaşadığı ve karşı karşıya geldiği New York'un Demokrat Partili Valisi Andrew Cuomo'yı Beyaz Saray'da kabul etti. Cuomo, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili karşılıklı detaylı bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı. ABD'de Covid-19 salgınının en etkili olduğu New York'ta Vali Andrew Cuomo, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmen çok iyi ve verimli geçti. Herkesin bildiği gibi bir sonraki aşamaya geçmek için en önemli mesele test meselesi ve ne zaman normale dönüleceği. Test konusunda eyaletler ile federal yönetim arasında sorumluluk ve görev ayrımını yapmak çok önemli. Bu konuda federal hükümetle birlikte çalışacağız, gerçekten bir ortaklık kurmamız gerekli" dedi.

New York eyaletinin test kapasitesini günlük 20 binden 40 bine çıkarmayı amaçladıklarını belirten Cuomo, "New York'un ihtiyaç duyduğu federal fon hakkında konuştuk. Trump'ın fon konusunda çok anlayışlı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Trump ile yaptığı görüşmeyi "dürüst ve şeffaf" olarak nitelendiren Coumo, "Trump ile zaman zaman tartışıyoruz. Testlerle ilgili sorunları çözmek için Başkan Trump ile yüz yüze konuşmamız çok işlevsel ve etkili oldu. Genel olarak eyaletlerin bütçe sorunlarının ciddiyetini Başkan Trump da çok iyi vurguladı. Görüşme karşılıklı olarak dürüst ve şeffaf geçti" dedi.

Cuomo, Başkan Trump'a korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderdiği ABD donanmasına ait USNS Comfort hastane gemisine gelinen noktada ihtiyaç olmadığını ve teşekkür ettiğini de belirtti.

ABD donanmasına ait USNS Comfort hastane gemisi, korona virüs Kovid-19 salgından dolayı yetersiz kalan hastaneleri rahatlatması amacıyla 28 Mart'ta Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'nden New York'a gönderilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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