Trump, Netanyahu ile "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı görüştü

14.09.2019 18:58

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm." ifadesini kullandı.

New York'ta eylülün son haftası gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini bildiren Trump, "İsrail seçimlerinden sonra bu Karşılıklı Savunma Anlaşması konusundaki görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA