14.10.2019 14:41

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, "Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var? Asla bitmeyen savaşlar bitecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA