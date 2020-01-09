Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı
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Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

09.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:21
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı

Başkanı , NATO'nun genişleyerek 'daki ulusları da ittifaka dahil etmesi gerektiğini söyledi. Trump oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerirken, 'a ağır yaptırımlar açıkladı.


ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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