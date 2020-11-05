Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia etti
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia etti

05.11.2020 01:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:58
Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden olan Michigan'da önde oldukları açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden olan Michigan'da önde oldukları açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu açıklamasına hem "Bu tweet paylaşıldığında resmi kaynaklar sonuçlar onaylamadı." hem de "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketleri ekledi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından bazı eyaletlerde sonuçların netleşmemesi nedeniyle, yarışın kazananı hala bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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