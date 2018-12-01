- Trump, Merkel ile görüştü

BUENOS AIRES - ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü. Trump görüşme sırasında, basın mensuplarına dönerek, "Angela Merkel, ben dahil herkes tarafından saygı gören bir insan" dedi. İkili Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, ticaret ve Moskova'nın orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşmasını ihlal etmesini görüştü.