Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek
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Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı

27.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:55
Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek

(ABD) Başkanı , Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı.


Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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