Trump, Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

Trump, Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı

Trump, Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Meksika'ya uygulanacağını bildirdiği gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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