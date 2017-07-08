?trump Meksika Duvarı Hakkında Konuşmama Anlaşmasını Bozdu

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar hakkında kamusal alanda konuşmama anlaşmasını bozdu. G20 görüşmelerinde Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ile bir araya gelen Trump gazetecilere Meksika'nın, duvarın parasını ödeyeceğini söyledi. Meksika Hükümeti, bu yılın başında iki liderin Meksika duvarı konusunu kamusal alanda konuşmayacağı konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 görüşmeleri sırasında Trump ile Peña Nieto bir araya geldi. Görüşmenin sonunda basın mensuplarının "Meksika sınıra örülecek duvarın parasını ödeyecek mi?" sorusuna Trump "Kesinlikle, kesinlikle" diye yanıt verirken Peña Nieto sessiz kalmayı tercih etti.



Peña Nieto eleştirildi



Olay üzerine, Meksikalılar tarafından en başından beri Trump'ın karşısında söz söyleyememekle eleştirilen Meksika başkanı Peña Nieto ise yeniden eleştirilere maruz kaldı. Trump'ın Ağustos 2015'teki bir basın toplantısından sorusunu beğenmeyerek kovduğu Meksika asıllı gazeteci Jorge Ramos ise Twitter üzerinden "Trump yeniden Meksika'nın duvarın parasını ödeyeceğini söylüyor. Ne zaman Peña Nieto Meksika'nın bunu ödemeyeceğini kamuya açık bir alanda Trump'ın yüzüne söyleyecek?" mesajını paylaştı.



Meksika Hükümeti, bu yılın başında iki liderin Meksika duvarı konusunu kamusal alanda konuşmayacağı konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. - Madrid