Trump, Meksika Devlet Başkanı Nieto ile Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G-20 Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüşmesinde, iki ülke arasına yapılacak duvarın masraflarının Meksika tarafından karşılanmasını istediği bildirildi.



Trump, Hamburg'daki G-20 Zirvesi'ndeki ilk ikili görüşmesini Meksika Devlet Başkanı Nieto ile gerçekleştirdi.



İkili görüşme öncesinde basın mensuplarına poz veren iki lider, kısa birer açıklama yaparak, ikili ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bir basın mensubunun, "ABD-Meksika sınırına yapılacak duvarın parasının hala Meksika tarafından ödenmesini istiyor musunuz?" sorusuna Trump, "Kesinlikle." diye yanıt verdi.



İki ülke yönetimi arasında tartışmalara neden olan duvarın finansmanı konusunda Trump, bir kez daha Meksika'yı işaret etti.



Nieto ise açıklamasında, iki ülke arasındaki ticaret, göçmenler, güvenlik ve organize suçla ilgili konularının en önemli gündem maddeleri olduğunu kaydetti.



Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama



Öte yandan, görüşmeden sonra yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray ise Trump ile Nieto'nun ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) anlaşmasının yeniden müzakere edilmesinin önemine vurgu yaptıklarını bildirdi.



Ayrıca Venezuela'daki son durumun da görüşmede ele alındığı ifade edildi.



Beyaz Saray açıklamasında iki ülke arasına örülecek duvarla ilgili herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi.



Seçim konuşmalarında başkanlığa gelmesi halinde 11 milyon yasa dışı göçmeni sınır dışı edeceğini belirten Trump, Meksika sınırına duvar öreceğini ve bunun masrafını da Meksika'nın ödeyeceğini söylemişti. Nieto da mart ayındaki bir açıklamasında, hiçbir koşulda sınıra duvar örülmesi için Meksika'nın herhangi bir ödeme yapmayacağını açıklamıştı.