ABD Başkanı Donald Trump, "May'in Brexit planı ABD'nin İngiltere yerine AB ile ticari anlaşma yapacağı anlamına geliyor" dedi.

Trump İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesine verdiği röportajda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in planının muhtemelen ABD ile ticari anlaşmayı öldüreceğini, bu durumun ABD'nin İngiltere yerine Avrupa Birliği ile anlaşma yapacağı anlamına geldiğini söyledi. Therasa May'in bu sözlere henüz bir cevap vermediği kaydedildi.

Trump, Thu Sun gazetesine yaptığı söyleşide, Theresa May'in izlediği Brexit politikasını protesto ederek istifa eden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson için de "Harika başkan olur, tuttuğunu koparır" ifadelerini kullandı. Başkan Trump "İnglitere'nin Brexit'den sonra Avrupa Birliği ile ilişkileri konusundaki taslağı halkın oyladığı anlaşmadan çok farklıydı. Bayan May'in kabinesinin geçen hafta Chequers'de aldığı aldığı karar büyük bir ihtimalle bizim İngiltere yerine Avrupa Birliği ile anlaşma yapacağımız anlamına geliyor. Bu da muhtemelen anlaşmayı öldürecek" dedi.

Trump "May'e Brexit anlaşmasını nasıl yapacağını söyledim fakat bana katılmadı, beni dinlemedi. O başka bir yol izledi" dedi.

Theresa May'in ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye yaptığı ilk ziyaretinde ABD ile ticaret anlaşmasını da konuşacağına dikkat çekildi. Theresa May, Brexit'in (Avrupa Birliğinden ayrılma) İngiltere ve ABD'de büyüme fırsatı sağlayacağını söylüyordu.

Trump'ın, Brüksel'den ayrılmadan yaptığı söyleşi Theresa May'in yemek davetinde sırasında yayımladı. Trump'ın Theresa May ve Boris Johnson hakkındaki ifadeleri konusunda Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkan Trump, Başbakan May'i sever ve çok saygı duyar. Onun hakkında hiçbir kötü söz söylemedi" şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldı. - LONDRA