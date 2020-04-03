Trump: Maske yerine şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz.
03.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:16
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" dedi.
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Kaynak: Dunya.com