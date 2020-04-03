Trump: Maske yerine şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" dedi. Kaynak: Dunya.com