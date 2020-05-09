Trump, Malezya Başbakanı Yasin ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü
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Trump, Malezya Başbakanı Yasin ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Trump, Malezya Başbakanı Yasin ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü
09.05.2020 02:46 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:46

ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in, yaptıkları telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında verilen çabaları ele aldıkları belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in, yaptıkları telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında verilen çabaları ele aldıkları belirtildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "Başkan Trump, Malezya Hükümeti'nin 'Proje Hava Köprüsü'ne olan desteği ve tedarik zincirlerini açık tutma çabası nedeniyle Başbakan Muhyiddin'e teşekkür etti." dedi.

Deere, ayrıca iki liderin, salgın sonrası hızlı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etme ve ABD-Malezya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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