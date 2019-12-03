Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,
03.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:47
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,
Kaynak: AA