Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
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Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,

03.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:47
Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakanı Merkel 'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
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