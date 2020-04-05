Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi.

Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını ve federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi'nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Trump biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz" diye konuştu.

300 binden fazla vaka, 8 binden fazla ölü

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke.

ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada.

Beyaz Saray tahmini: ABD'de sosyal mesafe kurallarına uyulursa, can kaybı 100 bin ile 240 bin arası olacak