Trump Libya'nın Başkenti Trablus'u Ele Geçirmek İsteyen General Hafter ile Görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ikilinin, Libya'nın istikrarlı demokratik siyasal sisteme geçişini ele aldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, 15 Nisan 2019'da devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele almak üzere Mareşal Halife Hafter ile görüştü" ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle