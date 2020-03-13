Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, DHA, Güncel

Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi konduBeril SÖNMEZ, Sibel DENİZ (DHA) ?

13.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:10
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

Beril SÖNMEZ, Sibel DENİZ (DHA) ? Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Journal O Dia'da yayımlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile yemek yiyen ve tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya koronavirüs (Covid-19) teşhisi kondu.

Rio de Janerio'nın önde gelen gazetesi Journal O Dia'da, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya koronavirüs teşhisi konduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı'na yapılan 'ilk koronavirüs testi' pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve İletişim Sekreteri Wajngarten'ın da dahil olduğu heyetle birlikte birkaç gün önce ABD'ye giderek Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yemek yemiş ve toplantılara katılmıştı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Wajngarten'ın koronavirüs teşhisi sonrası Başkan Trump endişeli olmadığını açıklamıştı.

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Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

Kaynak: DHA

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Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

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