Trump'la Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği 'dostluk fidanı' kurudu

Trump'la Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği 'dostluk fidanı' kurudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'in nisan ayında Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği, iki ülke dostluğunu sembolize eden fidan kurudu

Trump'la Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği 'dostluk fidanı' kurudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği dostluk fidanı kurudu.

Fransa lideri Macron, 2018'in nisan ayında ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu sırada ABD'li meslektaşına bir meşe fidanı hediye etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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