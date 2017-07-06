Trump Kuzey Kore'ye Yüklendi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa gezisinin ilk durağı Polonya'da Kuzey Kore'ye yüklendi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa gezisinin ilk durağı Polonya'da Kuzey Kore'ye yüklendi. Başkent Varşova'da Leh Devlet Başkanı Andrzej Duda ile buluşan Trump, Kuzey Kore'ye karşı uluslararası toplumun beraber hareket etmesini istedi:
"Uluslarımızı terörizm tehlikesinden korumakla kalmayıp Kuzey Kore tarafından gelen tehditle de başa çıkmalıyız. Ayrıca bunun bir tehdit olduğu şüphe götürmez. ve biz bununla çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Başkan Duda ve ben tüm milletleri bu küresel tehdide karşı mücadeleye ve Kuzey Kore'nin bu çok çok kötü tavrının ağır sonuçlar doğuracağını resmi yollardan göstermeye çağırıyorum."
Donald Trump calls on the world to stop North Korea | Daily Mail Online https: //t.co/JLhkKHpfLz— Covfefe Jim (@jimdwrench) July 6, 2017
Geçtiğimiz salı Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze denemesinde başarılı olduğunu açıklamasıyla bölgedeki sular ısınmıştı. Bu açıklamaya yanıt olarak Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ortaklaşa füze atış tatbikatı düzenledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Pyongyang'ın tüm askeri faaliyetlerine son vermesini istedi:
"Kuzey Kore uluslararası yükümlülüklerine riayet etmek zorunda. Balistik füzeler ile ilgili tüm çalışmalarla nükleer programlarını durdurmalı, tüm kitle imha programını ve silahlarını geriye dönüşü olmayacak şekilde bırakmalıdır."
#NATO SG Jens Stoltenberg strongly condemns North Korea's rocket launch https: //t.co/2DiThy6bEd— shahriyar gourgi (@shahin_gourgi) February 7, 2016
Pyonyang yönetimi ise bu çağrılara şimdilik kulak tıkıyor. Uzun menzilli füze denemesinin başarılı olması anısına başkentte dev bir tören düzenlendi.
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Koreye Trump euronews news Kuzey yüklendi Gepost: 06 juli 2017