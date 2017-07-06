Trump: Kuzey Kore'nin Son Denemesinin Sonuçları Olmalı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle Kuzey Kore'yi uyardı.



Polonya'nın başkenti Varşova'da konuşan Trump, uluslararası topluma seslenip Pyongyang'ın saldırgan tutumunun 'sonuçları olması gerektiğini' söyledi.



Trump, "Bu küresel tehdide karşı koymaları ve Kuzey Kore'nin bu kötü, çok kötü tavırlarının kendileri için sonuçları olacağını açıkça göstermeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.



Trump, "Çok ciddi şeyler düşünüyoruz ama bu, bunları yapacağımız anlamına gelmiyor" diye konuştu.



'Gerekirse askeri güç kullanabiliriz'



ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley de gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanabileceğini açıkladı.



Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi ardından BM'ye, yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacaklarını söyledi.



Haley, ticari kısıtlamalara gidebileceklerini de belirtti.



Kuzey Kore'nin son füze denemesi Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasağına aykırı olduğu belirtiliyor.



Haley, Pyongyang'ın 'diplomatik çözüm olasılığı yolunu hızlı bir şekilde tıkadığını' belirtti ve ekledi:



"ABD, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır.



"İmkanlarımızdan biri de kayda değer askeri gücümüzdür. Eğer kullanmamız gerekirse bunu kullanacağız ancak bu yönde gitmemek gerektiğini tercih ediyoruz".



Fransa'nın BM Büyükelçisi de Kuzey Kore'ye dair yeni bir tasarıya destek verdiklerini söyledi.



Füze denemesini kınayan Rusya ise, 'krizde askeri tedbirleri kullanma olasılığının devre dışı bırakılmasını' savunuyor.



Kuzey Kore son olarak Pazar günü bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, füze Japon Denizi'ne düşmüştü.



ABD, füzenin uluslararası bir füze olduğu bilgisini doğrulamıştı. Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları



Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.



1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.



Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.



Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.



2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.



Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.



Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.





Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.



4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.