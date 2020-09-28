Trump: Kürtaj hakkı konusunda yeni Yüksek Mahkeme kararı 'mümkün'
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BBC

Trump: Kürtaj hakkı konusunda yeni Yüksek Mahkeme kararı 'mümkün'

28.09.2020 02:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 02:31
Trump: Kürtaj hakkı konusunda yeni Yüksek Mahkeme kararı 'mümkün'

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği aday gösterdiği yeni yargıçla birlikte, ABD'de 1973'te kürtajı yasallaştıran kararın yeniden değerlendirilmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği aday gösterdiği yeni yargıçla birlikte, ABD'de 1973'te kürtajı yasallaştıran kararın yeniden değerlendirilmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi.

Trump, kürtaj hakkı konusunu Yüksek Mahkeme'ye üyeliğine aday gösterdiği Amy Coney Barret ile aday olması öncesinde konuşmadıklarını belirtti.

Ancak Trump Coney Barrett'in "kesinlikle muhafazakar görüşlere sahip biri" olduğunu vurguladı.

Barrett, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday gösterildi, ancak henüz Senato tarafından onaylanmadı.

Demokratlar ve kadın hakları savuncuları, muhafazakar yargıç Barrett'ın atanmasının, "Roe v Wade" kararı olarak bilinen 1973 tarihli, kürtajı yasallaştıran kararı geri çevirebileceğinden korkuyor.

Barrett'ın Yüksek Mahkeme üyeliği Senato onayı alırsa, 9 Yüksek Mahkeme yargıcından 6'sı muhafazakarlardan oluşacak ve ideolojik dengesi onyıllar boyunca değişecek.


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Trump'ın atadığı üçüncü yargıç

Trump, Yargıç Barrett'ın adaylığının onaylanması halinde, bu konuda nasıl oy kullanacağını bilmediğini savundu ve "Anayasayı yazıldığı gibi yorumlayacak birini arıyorum. Bu konuda çok güçlü bir isim" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesi ömür boyu görev yapıyor ve kararları, silah sahibi olma ve oy hakkından, kürtaj ve seçim kampanyalarının finansmanına dek Amerikan kamu politikasını şekillendirebiliyor.

Barrett, 2017'de Neil Gorsuch ve 2018'de Brett Kavanaugh'un ardından, Trump'ın atadığı üçüncü Yüksek Mahkeme Yargıcı olacak.

BBC
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