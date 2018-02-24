Trump, Kudüs Kararında Israrcı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda geri adım atmayacağı ve Mayıs ayında ABD İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e açılacağı yönünde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Trump'ın tartışmalı Kudüs kararı için büyük bir baskının artık sona erdiğini söylediği de belirtildi. - WASHINGTON