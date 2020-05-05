Trump, Kovid-19 salgını sürecinde ilk seyahatini Arizona'ya gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.

Trump, Arizona ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisiyle seyahat eden herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu aktaran Trump, "Gizli Servis de dahil test edilmiş güçlü bir grupla seyahat etmek istedim." dedi.

Trump, Arizona'yı çok sevdiğini vurgulayarak, burada maske üreten bir tesisi de ziyaret edeceği bilgisini verdi.

ABD basınının, "Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle, ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm bekleniyor" iddialarına Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD'lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

"Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah"

Trump, Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci'nin Temsilciler Meclisindeki komitelerde ifade vermeyeceğini belirterek, "Çünkü Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah. Her komiteye, Trump'tan nefret eden kişileri yerleştirmişler." dedi.

Temsilciler Meclisinin, kendisinin başarılı olmasını istemediğini öne süren Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim koronavirüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor. Bu yolda da yapabilecekleri her türlü kötülüğü yapıyorlar." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 gibi bir salgının bir daha hiç yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, "Çin, bizi salgın konusunda problem yaşadıklarına dair bilgilendirmeliydi." ifadesini kullandı.

Trump'ın büyük çapta son seyahati 9 Mart'taydı

ABD Başkanı Trump, son olarak 2 Mart'ta Kuzey Carolina'da bir seçim mitingi düzenlemişti. O günden sonra Florida'daki konutunda kalan Trump, 9 Mart'ta Beyaz Saray'a dönmüştü.

Bu tarihten itibaren ülkedeki Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından Trump, günlerini Washington DC'de geçirmiş ve krizle ilgilenmişti.

Trump, 9 Mart'ın ardından sadece 28 Mart'ta "Comfort" adlı hastane gemisinin Virgina'dan New York'a gönderilme törenine katılmıştı.

Kaynak: AA