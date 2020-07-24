Trump Kovid-19 nedeniyle Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Florida'daki etkinliklerini iptal...
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Trump Kovid-19 nedeniyle Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Florida'daki etkinliklerini iptal...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık seçimleri için resmi aday gösterileceği ve 24-27 Ocak'ta yapılması planlanan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Florida'daki etkinliklerini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı.

Trump Kovid-19 nedeniyle Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Florida'daki etkinliklerini iptal...
24.07.2020 00:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:58

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık seçimleri için resmi aday gösterileceği ve 24-27 Ocak'ta yapılması planlanan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Florida'daki etkinliklerini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentindeki etkinlikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekibinin kendisine Jacksonville'deki kongre hakkında bilgi verdiğini ve birçok kişinin bu kongreye katılmak istediğini aktardığını anlatan Donald Trump, "Ekibim tüm bunları bana anlatırken onlara bakıp, şu anda bu kongre için doğru zaman olmadığını söyledim. Florida'da vaka sayıları hızla artıyor ve bunun benim için bir anlamı var. Ben Amerikan halkını korumak zorundayım." dedi.

Kongrenin Kuzey Carolina eyaletinde yapılmasında bir sakınca olmadığını ve parti delegelerinin buraya gideceğini belirten Trump, "Ekibime, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Jacksonville'deki ayağının iptal edilmesi gerektiğini söyledim." diye konuştu.

İnternetten de etkinlikler yapacaklarına işaret eden Donald Trump, "Adaylık konuşmamı farklı bir formda yapacağım." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin ana etkinlikleri Kuzey Carolina'dan Florida'ya taşınmıştı

Trump, 11 Haziran'da Kuzey Carolina eyalet valisinin kendilerine "hareket alanı" tanımadığı ve Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne alternatif aradıklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, partinin resmi başkan adayı olarak Donald Trump'ı göstereceği kongrenin "ana etkinliklerinin" Jacksonville'de yapılacağını duyurmuştu.

Partinin bazı faaliyetlerini Charlotte'da yapacağına işaret edilen açıklamada, Trump'ın resmi adaylık konuşması da dahil başlıca etkinliklerin Jacksonville'da düzenleneceği kaydedilmişti.

Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimleri ise 3 Kasım'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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