Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dağıtılmayacağını açıkladı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün bir süre daha dağıtılmayacağını ancak ekipte bazı değişiklikler yapılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün bir süre daha dağıtılmayacağını ancak ekipte bazı değişiklikler yapılabileceğini açıkladı.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün yaptığı "Kovid-19 Görev Gücü'nü dağıtmayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Pence'in liderliğindeki "Kovid-19 Görev Gücü'nün iyi bir iş çıkardığına ve gelecekte atılacak adımlar için de yüksek standartlar oluşturduğuna işaret ederek, "Solunum cihazlarımız hem azdı hem de kötü durumdaydı, şimdi binlercesini üretiyoruz, bir kısmını da stokluyoruz. Solunum cihazına ihtiyacı olan diğer ülkelere de yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin salgın döneminde test ve maske bakımından da önemli işler yaptığını vurgulayan Trump, "Bu başarılarından dolayı, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü, güvenliğe ve ülkemizin ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesine odaklanarak, görevine süresiz devam edecek. Uygun şekilde ekibe eklemeler ya da çıkarmalar yapabiliriz. Görev Gücü virüse karşı aşı ve tedavi geliştirilmesine de odaklanacak. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Pence, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Kovid-19 Görev Gücü'nün misyonunu başarıyla tamamladığını vurgulayarak, mayıs sonu ya da haziran başı gibi ekibi dağıtmayı düşündüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA