Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı
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Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile son dönemde görüşmediğini açıkladı.

Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı
27.07.2020 21:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:56

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile son dönemde görüşmediğini açıkladı.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Onunla son dönemde görüşmedim. Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Trump, Kuzey Carolina ziyaretinde de bu konuda temaslarda bulunacağını vurguladı.

O'Brien Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray'dan bu sabah yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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