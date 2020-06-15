Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri 27 Haziran'da Beyaz Saray'a davet etti
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Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri 27 Haziran'da Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için iki ülkenin liderlerini 27 Haziran'da Washington'a davet ettiği bildirildi.

Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri 27 Haziran'da Beyaz Saray'a davet etti
15.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için iki ülkenin liderlerini 27 Haziran'da Washington'a davet ettiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Sırbistan ve Kosova arasında yıllardır süren anlaşmazlıklara çözüm bulunmasına yönelik diyalog için adım attı.

Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'yi 27 Haziran'da Beyaz Saray'a davet etti.

Sırp yetkililer, böyle bir davet aldıklarını kaydederken, Kosova cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'li yetkililer ise, Trump'ın bu adımını "2020 seçimlerine giden yolda dış politikada kredi kazanma çabası" olarak yorumladı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki sorun

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Sırp yönetimi, özellikle son dönemde daha önce Kosova'nın bağımsızlığını tanımış ülkeleri bu kararlarından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, ocak ayındaki açıklamasında Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyayı bırakması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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