Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Wuhan, Güncel

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

18.04.2020 03:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 03:44
Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bazı eyaletlerdeki "virüs önlemlerini kaldırın" protestolarına da destek veren Trump, "Bazı eyaletlerin aldığı önlemler aşırı sıkı. Evde kalınması talimatlarından bahsetmiyorum ama bazıları çok aşırıya kaçan önlemler alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a Twitter üzerinden Çin'deki ölümlere ilişkin yaptığı, "Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz." açıklaması soruldu.

Çin'in virüsün ortaya çıktığı ülke olduğunu anımsatan ve nüfusunun da çok daha fazla olduğuna işaret eden Trump, "Dünyada en çok koronavirüs ölümünün olduğu ülke biz değiliz, bu Çin olmalı. Biliyorsunuz virüs ilk orada ortaya çıktı. Çin çok büyük bir ülke ve ciddi sorun yaşadı. Bugün ölü sayılarını revize ettiler ama sadece Vuhan için. Vuhan dışında çok konuşmuyorlar." diye konuştu.

"184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor"

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin de "Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan'daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz." ifadesini kullandı.

Virüsün Çin'den çıkıp tüm dünyaya yayıldığını söyleyen Trump, "184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor. Bu çok kötü. Virüs ilk başladığında, konu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi." görüşünü paylaştı.

Vuhan ölü sayısını revize etmişti

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını dün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin'in resmi verilerine göre ülke genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberler
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri...
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Harun Tan Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Türk Nisan Çocuk Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 04:20:23. #1.15#
title