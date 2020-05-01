Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin bazı kanıtlar gördüğünü ancak bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşamayacağını açıkladı.