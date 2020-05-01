Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
01.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:42
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin bazı kanıtlar gördüğünü ancak bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşamayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin bazı kanıtlar gördüğünü ancak bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşamayacağını açıkladı. Trump, Dünya Sağlık Örgütü' için de "Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor" dedi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com