Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı
Haberler » Dünya » Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı - Haberler

Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, virüsün ülkede daha da kötüye gitmesinin önüne geçtiklerini vurgulayarak, halka "panik yapmayın" çağrısında bulundu

06.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:59
Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

ABD Başkanı , Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı onayladı.


Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylandıktan sonra masasına gelen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarını bugün Beyaz Saray'da imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler