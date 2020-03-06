Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

06.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:59

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı onayladı.



Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylandıktan sonra masasına gelen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarını bugün Beyaz Saray'da imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle