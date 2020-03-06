Trump koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, virüsün ülkede daha da kötüye gitmesinin önüne geçtiklerini vurgulayarak, halka "panik yapmayın" çağrısında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı onayladı.
Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylandıktan sonra masasına gelen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarını bugün Beyaz Saray'da imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle
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