Trump, koronavirüs testsi yaptırdığını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs, (Kovid-19) testlerini yaptırdığını, ancak henüz sonuçların çıkmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs, (Kovid-19) testlerini yaptırdığını, ancak henüz sonuçların çıkmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD başkanı Trump, basın açıklamasında federal hükümetin koronavirüs ile mücadele etmek için tüm gücünü kullandığını belirtti. Trump, "Geçen gece testlerimi yaptırdım. Sonuçların ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bir iki gün sürebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığına ilişkin sorulara, henüz yaptırmadığını ancak basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray'daki doktorlara görüneceğini ve testlerini yaptıracağını söylediği belirtildi.Trump, kronavirüsün ABD'de yayılmasına rağmen el sıkışmaya ve tokalaşmaya devam etmesi üzerine gelen eleştirilere, "Biri size yaklaşıp elini uzatınca, refleks olarak siz de elini sıkıyorsunuz. Bunları bırakmaya çalışıyoruz. El sıkışmanın pek iyi bir şey olmadığı konusunda hemfikiriz. Bazen insanlar ellerini uzatıyoruz ve o anlık düşünemiyorsunuz" dedi.

Bu arada ABD'de karonoviresten 55 kişinin yaşamını yitirdiği, Kovid-19 vakası tespit edilen 2 bin 499 kişinin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA