Trump, koronavirüs testi yaptırdı
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler.
14.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:43
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." dedi.
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Kaynak: Dunya.com