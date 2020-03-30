Trump, koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzattı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.
30.03.2020 07:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:26
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com