Trump: Kongredeki herkese sesleniyorum, barışçıl kalın
06.01.2021 23:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:36
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslendi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslendi. Trump, "ABD Kongresi'ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna oradaki insanlara saygı gösterin. Teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı