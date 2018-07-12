Trump: Kongre Onayı Olmadan ABD'yi NATO'dan Çekebilirim Ama Buna Gerek Yok

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump, 29 NATO üyesi ülkenin NATO'ya mali destek anlamında üzerine düşeni yapma yönünde adım attığını ifade etti ve 'Bugün NATO iki gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil' dedi.

Zirvenin ardından basının sorularını yanıtlayan Trump, ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO'dan çekebileceğini, ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını ifade etti.

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