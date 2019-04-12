Trump Kızını Dünya Bankası Başkanlığı İçin Değerlendiriyor

– ABD Başkanı Donald Trump, "rakamlarla arası çok iyi" diyerek, kızı Ivanka Trump'ı Dünya Bankası Başkanlığı için değerlendirdiğini söyledi.

Trump, kızı Ivanka'nın danışmanı olarak çalıştığı dönemde milyonlarca iş imklanı sağladığını iddia etti ve, "Eğer Başkan adayı olsaydı, onu yenmek oldukça zor olurdu" dedi.

Ivanka Trump'ın diplomatik yeteneklerinden övgüyle bahseden Başkan Trump, torpil suçlamalarıyla karşı karşıya kalmamak için kızını Birleşmiş Milletler elçisi olarak atamadığını belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA