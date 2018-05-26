Trump-Kim Zirvesi Hala Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirvenin hala mümkün olduğunu, 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın yapılabileceğini açıkladı.

Author: euronews-tr

Tags: ABD Kuzey Kore Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Nükleer silahsızlanma Donald Trump Kim Jong-un Posted: 26 mei 2018