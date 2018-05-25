Trump Kim'le Buluşmayı İptal Etti
ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi Kim'in büyük öfke ve düşmanlık içeren söylemleri nedeniyle iptal ettiğini açıkladıAuthor: euronews-trTags: haber Posted: 25 mei 2018.
ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi Kim'in büyük öfke ve düşmanlık içeren söylemleri nedeniyle iptal ettiğini açıkladı
Author: euronews-tr
Tags: haber Posted: 25 mei 2018
Kaynak: Euronews.com