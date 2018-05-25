Trump Kim'le Buluşmayı İptal Etti

Trump Kim'le Buluşmayı İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi Kim'in büyük öfke ve düşmanlık içeren söylemleri nedeniyle iptal ettiğini açıkladıAuthor: euronews-trTags: haber Posted: 25 mei 2018.

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi Kim'in büyük öfke ve düşmanlık içeren söylemleri nedeniyle iptal ettiğini açıkladı

Author: avatareuronews-tr

Tags: haber Posted: 25 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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