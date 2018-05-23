Trump - Kim Jong Un Zirvesi Ertelenebilir
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Trump - Kim Jong Un Zirvesi Ertelenebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Kim Jong-un Kuzey Kore Donald Trump Posted: 22 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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