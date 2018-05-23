Trump - Kim Jong Un Zirvesi Ertelenebilir
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini söyledi.
Author: euronews-tr
Tags: Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Kim Jong-un Kuzey Kore Donald Trump Posted: 22 mei 2018
Kaynak: Euronews.com