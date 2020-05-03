Trump: "Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmekten memnunum"
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Trump: "Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmekten memnunum"

Trump:
03.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, öldüğüne ilişkin iddiaların ardından haftalar sonra halkın karşısına çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, öldüğüne ilişkin iddiaların ardından haftalar sonra halkın karşısına çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlıklı bir şekilde yeniden ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarını paylaşan Malezya'da yaşayan Türk vatandaşı Lokman Karadağ'ın tweet'ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum" dedi.

Trump'ın Türk vatandaşın tweeti'ni alıntılaması dikkat çekerken, Lokman Karadağ ise Trump'a yanıt olarak, "Sayın Başkan tweet'imi alıntıladığınız için teşekkürler" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğüne ilişkin iddiaların ardından dün haftalar sonra ilk kez ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim'in başkent Pyongyang'ın kuzeyinde bir gübre fabrikasının açılışına katıldığını duyurmuş ve görüntülerini yayınlamıştı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da İşçi Partisi'nin toplantısında görülmüştü. Kim'in 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un doğum günü törenine katılmaması sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Kim Jong-un'un geçirdiği kalp ameliyatının ardından durumunun ağır olduğu ve öldüğü iddia edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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