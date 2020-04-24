Trump: Kim Jong Un'un hasta olduğuna dair çıkan haberler doğru değil ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" tarzı haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi. Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" tarzı haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi. Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com