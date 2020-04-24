Trump: Kim Jong Un'un hasta olduğuna dair çıkan haberler doğru değil
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" tarzı haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi. Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı.
24.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:20
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" tarzı haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.
Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com