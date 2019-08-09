Trump: Kim Jong Un bana 'çok güzel bir mektup' yolladı, yakında görüşebiliriz

09.08.2019 22:59

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan "çok güzel bir mektup" aldığını söyledi.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kim Jong Un'un kendisine gönderdiği mektup sonrası başka yeni bir toplantı gerçekleşebileceğini kaydetti; ancak bu toplantı için tarih vermedi. Euronews.com'da Görüntüle