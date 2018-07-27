Trump Kim'e Teşekkür Etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Kore Savaşında ölen Amerikan askerlerinin cenazelerinin ABD'ye gönderildiği için teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 1950-53 yıllarında Kore Savaşında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin cenazelerinin ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmıştı. ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin verilen taahhüdü yerine getirdiğini belirtmişti. Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada "Amerikan askerlerinin cenazeleri Kuzey Kore'den alınarak ve ABD'ye getirilecek. Uzun yıllar sonra, bu birçok aile için harika bir an olacak. Kim Jong Un'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kore Savaşı'ndan yaklaşık 5 bin 300 cenazenin halen Kuzey Kore'de olduğu biliniyor. Kore Savaşı'nda 36 bin Amerikan askeri can vermişti.

(İHA)