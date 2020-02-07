Trump, Kenya Devlet Başkanı ile bir araya geldi
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Trump, Kenya Devlet Başkanı ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

07.02.2020 04:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 04:20
Trump, Kenya Devlet Başkanı ile bir araya geldi

ABD Başkanı , Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile 'da bir araya geldi.

Trump ve Kenyatta bugün Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi bir gazetecinin "Kenya ile ticaret anlaşması imzalamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Belki olabilir." diye yanıt verdi.

Kaynak: AA
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