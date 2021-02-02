Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede "Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla" suçlandı
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Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede "Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla" suçlandı

02.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:18
Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senatodaki yargılaması öncesinde Demokratlar tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'taki Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senatodaki yargılaması öncesinde Demokratlar tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'taki Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlandı.

Trump'ın gelecek hafta Senatoda başlaması beklenen azil yargılaması öncesinde Demokratların hazırladığı iddianame kamuoyuna açıklandı.

Amerikan medyasına yansıyan iddianameye göre, Trump, kanlı Kongre baskınında kalabalığı "isyana teşvik" ve daha sonra yaşanan şiddetin de "doğrudan sorumlusu" olmakla suçlandı.

Senatodaki azil yargılamasında Trump'a karşı iddia makamı görevi görecek Demokrat vekillerin hazırladığı iddianamede, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'ın suçlu bulunması ve görevinden azledilmesi gerektiği savunuldu.

İddianamede, "Başkan Trump'ın icraatının kabul edilemez olduğu en açık ve net şekilde deklare edilmelidir. Onun eylemleri anayasal sistemi ve savunduğumuz temel özgürlükleri tehdit etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın azil yargılaması takvimine göre, söz konusu iddianameye karşı Trump'ın avukatlarının da karşı savunma hazırlaması ve hafta başına kadar sunması bekleniyor.

Senatodaki azil yargılama takvimi

1'i polis 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik"le suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Schumer'in açıkladığı takvime göre, hem Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi hem de Temsilciler Meclisi'nin ön duruşma dosyasını sunması için 2 Şubat'a kadar vakti bulunuyor.

Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre, azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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